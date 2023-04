Sedicenni aggrediti Identificati e denunciati i minorenni violenti

Sono stati identificati e denunciati alla Procura per i Minorenni di Milano, i quattro ragazzi che il pomeriggio del 5 febbraio avevano aggredito e picchiato due coetanei di 16 anni al luna park di Cantù, uno dei quali finito in ospedale. Le vittime erano state prese a calci anche quando erano già a terra, il tutto filmato da altri ragazzi presenti. Ora i carabinieri di Cantù hanno identificato tre sedicenni e un diciassettenne di Cantù, due dei quali già coinvolti in un’altra indagine per aggressioni simili avvenute nell’ultimo anno. Grazie al video, e ad alcune testimonianze, i militari sono arrivati a ricostruire l’identità degli aggressori, che ora ne dovranno rispondere davanti al giudice minorile.