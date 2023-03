Sede della Cgil imbrattata Le prime risposte sul raid arrivano dalle telecamere

No-vax di nuovo all’attacco per deturpare la facciata della Cgil a Brescia, in via Folonari. I dipendenti del sindacato l’altra mattina hanno trovato la parete e l’ingresso imbrattati di scritte vergate vernice rossa: "Servi nazisti", "traditori del popolo". Il muro è stato subito ripulito e mentre la Cgil riceveva attestati di solidarietà, è arrivata su Telegram la rivendicazione del gruppo no-vax "Vivi": "L’onda non si ferma", hanno fatto sapere i pasionari. "Correte come mai avete fatto in vita vostra per cancellare la verità…".

L’episodio è al vaglio della Digos e della Procura che ha aperto un’inchesta. Le telecamere hanno inquadrato un uomo incappucciato intorno a mezzanotte. Chi indaga è al lavoro per identificarlo.