Scuole dell’infanzia, screening della vista Un’iniziativa firmata Lions Club Riviera

Uno screening della vista a tutti i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia di Mandello del Lario. I genitori non devono sborsare un centesimo. Pagano i Lions del Club Riviera del Lario che offrono la campagna di prevenzione dell’ambliopia, il cosiddetto occhio pigro. "Nell’era digitale, in epoca di grandi cambiamenti culturali e sociali che possono avere ricadute sulla salute dei più piccoli, è essenziale un’attività di prevenzione su problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo – spiega l’assessore all’Istruzione Doriana Pachera -. Il progetto fa parte dell’impegno dei Lions di tutto il mondo nella lotta contro la cecità e mira ad individuare il rischio di ambliopia in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e di riabilitazione". Correggere problemi e difetti di vista permette ai bambini, oltre che di vedere bene, anche di apprendere e imparare a leggere e scrivere meglio.