Scoperto un chilo di hascisc nelle confezioni di cioccolato

Cioccolato. Da fumare, non da mangiare. I carabinieri di Lecco hanno intercettato tre corrieri della droga. In auto avevano una partita di un chilo di hascisc. Era nascosto nelle confezioni di Mars, la famosa barretta di cioccolato. I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Lecco l’altro giorno a Calolziocorte, durante un posto di blocco, hanno fermato tre stranieri che sfrecciavano a bordo di un’Audi. Sono Younnes Hninech di 30 anni che abita a Traona, Kamal Lagrouni di 33 di Teglio e Ouahid Abdessalem di 19, arrivato in Italia solo da pochi giorni. I tre hanno tutti diversi precedenti, inoltre non sono riusciti a nascondere il nervosismo, così i militari hanno intuito che probabilmente nascondevano qualcosa.

Non si sbagliavano. Sotto uno dei sedili hanno trovato una sacchetto di plastica. Dentro c’erano 17 panetti di hascisc per un chilo di droga. Alcuni panetti erano camuffati con la carta dello snack al cioccolato, altri erano marchiati con disegni stilizzati. Oltre al "cioccolato", i carabinieri hanno trovato pure un etto di marijuana. Complessivamente al dettaglio le sostanze proibite avrebbero probabilmente fruttato oltre 10mila euro. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il più giovane, il 19enne, nemmeno avrebbe dovuto stare in Italia, perché irregolare senza permesso di soggiorno. Fumo e erba sono stati sequestrati, mentre i tre sono stati arrestati e trasferiti a Pescarenico. Per i due valtellinesi il giudice ha poi convalidato l’arresto, per il più giovane no, perché gli altri due hanno assicurato che lui non c’entrava proprio nulla e gli stavano dando solo un passaggio. Anche loro sono comunque già fuori, a piede libero, perché, in attesa del processo, sono stati lasciati andare con l’applicazione dell’obbligo di firma. D.D.S.