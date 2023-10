Scoperto in sella alla bici rubata . A casa un deposito

Nella sua cantina aveva cinque bici, tutte rubate. Si aspettava di guadagnare mille euro dalla loro rivendita, invece, è stato scoperto e denunciato grazie all’intervento dei carabinieri della Tenenza di Seriate. I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino, che nei scorsi giorni aveva notato tra le mani di un uomo la bici che gli era stata rubata qualche tempo prima. I carabinieri hanno bloccato il presunto ladro e, in seguito ai dovuti accertamenti nella sua abitazione hanno scoperto un vero e proprio deposito in una cantina di proprietà dell’uomo. Il ladro ha quindi ammesso di aver rubato le cinque bici presenti in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari. È stato denunciato per furto aggravato continuato.