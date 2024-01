"Scoperta coltivazione di marijuana in capannone industriale a Bariano: sequestro e denuncia per l'imprenditore albanese" Coltivazione di marijuana scoperta in un capannone industriale a Barianno. L'imprenditore albanese proprietario è stato denunciato per produzione illecita di stupefacenti. Sequestrati piante e impianti. Indagini in corso per coinvolgimento di complici.