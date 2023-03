Scooter contro jeep e una microcar Muore diciannovenne, andava a scuola

SAN FELICE DEL BENACO (Brescia)

Tragedia ieri mattina a San Felice del Benaco, sul lago di Garda, dove una giovane di 19 anni, Anna Bertoni, è morta a causa di un incidente con il suo scooter. La ragazza stava procedendo in via Martiri della Patria, nella località di Cisano, in discesa. Era diretta a Salò, a scuola, dove frequentava la quinta. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza. Pare comunque che la giovane che era alla guida di un mezzo 125 abbia tentato di sorpassare un veicolo, andando però a scontrarsi con una jeep e una microcar. Entrambe arrivavano da Salò in direzione San Felice.

Non è stato invece toccato il veicolo che ha superato. Per la motociclista non c’è stato scampo. È morta subito dopo essere caduta a terra. Prima ha battuto contro i veicoli, che nulla hanno potuto fare per evitarla. La richiesta di aiuto è stata immediata. Gli operatori della centrale operativa del numero unico dell’emergenza 112 hanno inviato sul posto sia l’eliambulanza sia due ambulanze sia l’auto con medico a bordo. Purtroppo per la 19enne, che viveva a San Felice del Benaco e che frequentava l’istituto Battisti, non è stato possibile fare nulla. Sono rimaste ferite, fortunatamente non gravemente, una bimba di quattro anni, che era con la madre 40enne, pure lei finita in ospedale, sulla Jeep. È stata ricoverata anche la 18enne alla guida della microcar. Sul posto, oltre alla polizia locale di San Felice del Benaco e ai vigili del fuoco, che hanno supportato gli operatori del 118, sono arrivati pure il sindaco del paese Simone Zuin e il suo vice: Sandra Tarmagnini. Quello accaduto ieri mattina è l’11 esimo incidente mortale da inizio anno nel bresciano, dove il bilancio comincia a farsi pesante, anche perché diverse vittime sono giovanissimi: tra cui un pedone di 16 anni: Federigo Doga. Lo scorso anno le vittime, nello stesso periodo, erano state 15, come dai dati forniti da Roberto Merli, presidente dell’Associazione Condividere la strada della Vita. È da dire, però, che un anno fa, il 22 gennaio, cinque giovani valsabbini morirono insieme, nello scontro con un bus. Da inizio anno i morti nel bresciano sono pedoni, automobilisti, ciclisti e motociclisti. Prima della giovane di San Felice era deceduto Roberto Andrini, 46 anni, investito da un mezzo pesante a Offlaga.

Milla Prandelli