Scontro frontale sulla tangenziale di Morbegno, due feriti gravi

Un terribile scontro frontale l’altra sera, attorno a mezzanotte, lungo un tratto di tangenziale di Morbegno. Nell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori di quelle che in realtà ha avuto, sono rimaste ferite in modo serio due persone ricoverate negli ospedali di Gravedona e Sondrio. Sulla dinamica della violenta collisione – fra una Fiat Panda e una Mercedes classe A – indagano ora gli agenti del distaccamento di Bellano della Polstrada, intervenuti con i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e l’Autosoccorso Lanfranchi per la rimozione dall’asfalto dei veicoli andati completamente distrutti. M.Pu.