Scontro fatale auto-moto a Trescore Balneario: morto centauro

L’incidente nella tarda serata di venerdì a Trescore Balneario. Coinvolti due veicoli, l’auto e la moto della vittima si sono scontrate lungo la statale 42 del Tonale, in via Nazionale. La vettura stava per svoltare in una strada laterale quando, per cause ancora da chiarire, è entrata in collisione con la moto condotta da Ouissim Ayari (foto), 31 anni, origini tunisine, conosciuto anche con il nome di Diego, nato proprio a Trescore Balneario e residente a Zandobbio. Faceva l’autotrasportatore.

Per lui non c’è stato nulla da fare: sbalzato dal mezzo, è morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Lo schianto intorno alle 23.30 all’altezza dell’incrocio con via Sant’Ambrogio, a Trescore Balneario. Al volante della vettura c’era una 25enne. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Calcinate, sul posto per i rilievi di legge, la giovane si stava apprestando a effettuare una svolta a destra per entrare in una strada laterale. In quel momento dalla direzione opposta di marcia rispetto alla vettura stava sopraggiungendo anche la vittima, Ouissim Ayari in sella alla sua moto. Il 31enne viaggiava verso la Val Cavallina, direzione di marcia che farebbe pensare che stesse andando verso casa, a Zandobbio. Ma all’incrocio con via Sant’Ambrogio, poco prima della rotonda dove si trova un supermercato, è successo l’imprevisto: l’impatto tra i due mezzi. Uno scontro-laterale inevitabile e violento. Pare che sull’asfalto non ci fossero segni di frenata. Ouissim Ayari è stato sbalzato a terra e nella caduta fatale si è procurato un trauma cranico e altre contusioni sul corpo. Anche la giovane al volante dell’auto, sotto choc per quanto era appena accaduto, è rimasta ferita: soccorsa dal personale del 118 è stata portata in ospedale al Bolognini di Seriate.