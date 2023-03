Scontro con un camion muore motociclista Altri due centauri gravi

Tragedia ieri attorno alle 17 a Offlaga, lungo la ex Statale Lenese, la SP 668, dove un motocilista di 46 anni, di Verolanuova si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Per lui i soccorsi sono risultati vani. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il camion ha cercato di svoltare a sinistra, in via Caduti di Nassiriya, nel frattempo arrivava la moto del 46enne. Nonostante l’arrivo di due ambulanze e dell’elicottero da Bergamo non è stato possibile aiutare l’uomo. Dinamica al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Quasi in contemporanea, a Montichiari un altro motociclista è rimasto gravemente ferito in un sinistro. Infine a Cedegolo è avvenuto un fatto analogo quando una vettura ha svoltato a sinistra e un motociclista 50enne di Edolo l’ha tamponata. Anche lui è grave. Mi.Pr.