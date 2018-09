Pescate, 15 settembre 2018 - È uscito dalla sua abitazione di Pescate la sera del 29 dicembre 2009, un martedì e da quale momento di lui si sono perse le tracce. Gianluca Infortuna aveva 35 anni, sulla scheda di «Chi l’ha visto» si legge che indossava una felpa verde scuro con cappuccio, un paio di jeans con la scritta «O’Neill» arancione e scarponi da montagna. Non aveva né il portafogli né il cellulare, che forse ha perso e gli è stato rubato, in tasca teneva appena qualche spicciolo, doveva stare fuori appena un’oretta, al più tardi rientrare dopo cena: era arrabbiato, le cose con quella che considerava ragazza non andavano affatto bene e sperava che una passeggiata l’aiutasse a schiarirsi le idee. Invece non è più tornato. Cosa gli sia successo non si sa, il giorno seguente è stato visto a pranzo in una trattoria e nel pomeriggio in bar frequentato dai tifosi del Lecco, la sua grande passione insieme alla pesca.

Poi il nulla, come se si fosse volatilizzato. Investigatori e inquirenti hanno ipotizzato il suicidio, ma il suo corpo non è stato ritrovato né il giovane aveva lasciato intendere un gesto estremo, oppure l’allontanamento volontario, forse in Spagna. Nessuno tuttavia lo ha mai notato, nemmeno si sia trasformato in un fantasma. Nonostante il mistero della sua scomparsa risulti irrisolto e nonostante i tanti punti oscuri da decifrare tra reticenze, omissioni e depistaggi da chi forse qualcosa potrebbe rivelare e spiegare, i sostituti procuratori che per ultimi si sono occupati del caso intendono archiviare il fascicolo. La mamma Elma Bartoletti, che nel frattempo ha compiuto 63 anni, però non ci sta e si è opposta alla chiusura dell’indagine. Vuole la sapere verità, che fine abbia compiuto suo figlio, se sia vivo, dove si trovi, reclama eventualmente una tomba su cui piangerlo, pretende che se qualcuno lo abbia ucciso paghi per il delitto e le spieghi almeno il perché. «E anche se alla fine archivieranno il caso io non mi arrendo, andrò avanti da sola con i miei familiari, come sempre in tutti questi nove anni in cui tutti ci hanno abbandonato, tranne i volontari dell’associazione Penelope delle famiglie e degli amici delle persone scomparse», giura la madre. In tutto questo tempo lei non ha mai smesso di cercarlo il suo Gianluca, di chiedere di lui, di raccogliere indizi e testimonianze, di fornire nuovi spunti ed elementi, di lanciare appelli, di insinuare sospetti fondati e non sarà certo la chiusura di un iter giudiziario infruttuoso a fermarla.

«È la rabbia che mi spinge ad andare avanti – risponde tenera e insieme risoluta con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal pianto alla domanda su dove trovi la forza -. Ho il cuore spaccato a metà: da una parte spero che il mio Gianluca sia felice da qualche parte in giro per il mondo, dall’altra temo che gli abbiano fatto qualcosa di brutto. In mezzo c’è la rabbia, perché per cercarlo è stato fatto poco e troppo tardi. Io vado avanti, voglio sapere cosa è successo, devo saperlo, merito delle risposte. Per favore almeno voi non traditeci, dateci una mano».