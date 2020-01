Annone Brianza (Lecco), 5 gennaio 2020 – E' tornato a casa il giovane cittadino senegalese di 26 anni che abita ad Annone Brianza che il pomeriggio di capodanno si era allontanato facendo perdere le proprie tracce e facendo temere il peggio ai suoi genitori. Sta bene e quest'oggi, dopo quattro giorni di assenza, si è ripresentato dalla madre e dal padre scusandosi per la sua sparizione senza preavviso e senza alcun motivo apparente. Avrebbe trovato ospitalità da un amico, senza rendersi contro della sofferenza e dell'angoscia in cui ha gettato i familiari che ieri, sabato, preoccupati per la prolungata e insolita sua assenza, hanno sporto formale denuncia di scomparsa, temendo per la sua sorte anche a causa di alcuni suoi problemi di deambulazione provocati da una protesi ad una gamba. Solo quando ha saputo che in tanti lo stavano cercando e che dalla prefettura era stato attivati il piano di ricerca per le persone scomparse ha compreso la gravità della situazione ed ha deciso di rifarsi immediatamente vivo per tranquillizzare tutti.

