Scivola nel canalone Gli amici danno l’allarme

LANZADA (Sondrio)

Un escursionista di 25 anni è scivolato in un canale, a fianco di una diga, nel pomeriggio di ieri a Lanzada in Valmalenco. Il giovane è stato recuperato dal soccorso alpino, illeso ma con un principio di ipotermia. Con altri tre amici stava andando nella zona del rifugio Bignami, quando è scivolato finendo in acqua senza riuscire a risalire sul sentiero. In un primo momento gli amici hanno cercato di aiutarlo, ma poi hanno deciso di lanciare l’allarme.

Si sono messe in azione le squadre del Soccorso Alpino e l’elisoccorso. Le condizioni meteo, però, non consentivano all’elicottero di arrivare direttamente in zona e quindi l’équipe sanitaria è scesa dov’era possibile e con i tecnici ha raggiunto la diga. Il ragazzo è stato recuperato illeso ma con un principio di ipotermia, ed è poi rientrato a casa in modo autonomo. R.C.