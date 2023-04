Scivola nel bosco Salvato dagli uomini del Soccorso alpino

Un escursionista di 66 anni è scivolato in mezzo ad un bosco. È successo a monte di Abbadia Lariana, nella zona di Crebbio, vicino alla cascata del Cenghen. Si sono subito messi in marcia via terra i soccorritori del Soccorso alpino di Lecco: dopo averlo raggiunto e stabilizzato, lo hanno trasferito in barellain un punto dove è stato possibile verricellarlo sull’eliambulanza di Como per trasferirlo d’urgenza in ospedale. Una scalatrice bergamasca di 38 anni ha invece accusato un malore sulla ferrata del Medale: non riusciva più né a proseguire né a tornare indietro. L’hanno recuperata i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana con i soccorritori dell’eliambulanza di Bergamo, che l’hanno riportata sana e salva a valle.