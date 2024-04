Sciare per la Vita, Deborah Compagnoni in pista per beneficenza

È tempo di Sciare per la Vita. Oggi e domani a Santa Caterina Valfurva, che ha dato i natali a Deborah Compagnoni, la più forte sciatrice italiana di tutti i tempi, andrà in scena in quota, sulla pista Tresero, l’appuntamento di solidarietà e condivisione, il memorial Barbara Compagnoni - trofeo Children cup Trudy. Il programma prevede per stamattina sci libero in pista con i campioni: la regina Deborah Compagnoni (nella foto), Pietro Vitalini, Paolo De Chiesa, Renè De Silvestro (campione del mondo paralimpico), Pietro “Pepe“ Zazzi e buona parte della Nazionale di discesa. A seguire pranzo in quota al Sunny Valley. Domani spazio ai giovanissimi sciatori con il trofeo Children cup Trudy – Alta Valtellina, una gimkana riservata alle categorie Super Baby, Baby e Cuccioli degli sci club dell’Alta Valtellina. Il ricavato dell’evento sosterrà il progetto “Ospitalità e accoglienza“ del Centro Maria Letizia Verga di Monza. “Sciare per la Vita“, da oltre 20 anni, raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle malattie onco - ematologiche in ambito pediatrico.