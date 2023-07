Schianto mortale a Villanuova, 62enne ucraina muore sulla Statale 237

Schianto mortale a Villanuova sul Clisi, località che appartiene alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nel Bresciano. Un’ucraina di 62 anni, Tamara Nehrych, residente a Vobarno da diversi anni, si è schiantata frontalmente contro un camion mentre era alla guida della propria auto ieri attorno alle 13. La 62enne, che era sposata con Franco Beschi di Villanuova e aveva un figlio, è andata a impattare contro un camion condotto da un autista di origini tedesche, che ha riportato ferite non preoccupanti ma che è stato portato in ospedale in codice giallo.

L’ucraina è morta poco dopo l’urto, a causa delle ferite e delle lesioni riportate quando la sua utilitaria si è accartocciata. La tragedia è avvenuta lungo la Statale 237. Il traffico si è fermato a lungo, formando lunghe code che ormai sul lago di Garda e nei dintorni sono all’ordine del giorno.

Le uscite di Vobarno e Villanuova sul Clisi sono state chiuse per alcune ore. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Salò, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed attribuirne le eventuali responsabilità. La salma dell’ucraina è stata restituita ai familiari senza che il pubblico ministero di turno ieri pomeriggio ritenesse necessario disporre l’effettuazione di un esame autoptico.

Mi.Pr.