Schianto in autostrada. Il giovane cuoco non ce l’ha fatta

Andon Kumria non ce l’ha fatta. Il giovane cuoco che abitava a Covo e lavorava a Seriate è morto due settimana dopo l’incidente in cui era rimasto coinvolto sull’autostrada A4.

Erano le 5.30 del 9 dicembre quando, mentre viaggiava in direzione di Venezia alla guida della sua auto, era finito dritto sullo spartitraffico che divide le carreggiate. Andon era stato soccorso e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre un altro ragazzo di 20 anni che viaggiava con lui al Bolognini di Seriate. La vittima lascia i genitori, un fratello e tre sorelle. Lavorava come cuoco al ristorante “Da Giò“ di via Nazionale a Seriate. Sabato 23 dicembre, alle 11,45 al cimitero di Covo si celebrerà il funerale.