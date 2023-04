Schiacciato contro una trave Operaio in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro ieri in mattinata all’interno della Wood Beton, azienda con sede nella zona industriale di Iseo. Erano circa le dieci del mattino. L’uomo che si è ferito ed è in condizioni gravissime, tali da metterlo in pericolo di vita, ha 42 anni ed è di origini indiane. Non è dipendente dell’azienda iseana ma di una ditta esterna e in quel momento stava effettuando delle operazioni su un carrello elevatore utilizzato per la tinteggiatura e la manutenzione delle travi. Era su un cestello quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro il soffitto dell’azienda riportando ferite gravissime. Secondo la prima dinamica dei fatti il cestello non si sarebbe fermato e sarebbe salito fino a schiacciare l’indiano contro una trave. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Chiari e sella Stazione di Iseo e i tecnici dell’Ats di Brescia.

Il ferito, che vive a Castiglione delle Stiviere, è stato prima messo in sicurezza, poi è stato caricato sull’eliambulanza, atterrata nei pressi dell’azienda iseana e in seguito portato agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono state definite disperate. Spetterà ora alle forze dell’ordine e ai tecnici stabilire se tutte le leggi vigenti relative al mondo del lavoro siano state rispettate. È anche da capire come mai il carrello elevatore non si sia fermato.

Mi.Pr.