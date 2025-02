Scatta la zona rossa vicina alle scuole: "Tuteliamo la sicurezza dei bambini"

Una zona rossa vietata agli automobilisti. È stata istituita a Pagnano, frazione di Merate, per proteggere 150 bambini che ogni giorno rischiano di essere investiti, anche dai genitori che li accompagnano a scuola. È una vera e propria rivoluzione viabilistica quella che stacca domani in uno dei rioni più popolosi di Merate. "Le modifiche sono state introdotte per risolvere le già note criticità di transito nelle vie più strette del centro della frazione, soprattutto nelle ore di punta del mattino e della sera, e per garantire maggiore sicurezza in prossimità delle scuole – spiega il sindaco Mattia Salvioni -. Attualmente, infatti, l’accesso a elementare, materna e micronido di Pagnano, frequentati complessivamente circa 150 bambini, avviene attraverso strade prive di marciapiedi e percorsi pedonali protetti, esponendo i pedoni a situazioni di rischio". L’area di sicurezza è stata definita insieme agli insegnanti e comporta anche alcuni adeguamenti delle modalità di accesso alle scuole. La nuova disciplina, varata dal comandante della polizia locale, prevede il divieto di transito da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, dalle 7 alle 9 e dalle 17.30 alle 20 in alcune vie vicino ai plessi didattici. Off-limits dalle 7.45 alle 9.15, dalle 15.30 alle 15.55 e dalle 12.10 e le 12.25 solo il mercoledì anche il vialetto di accesso alla palestra comunale.

Possono passare solo i residenti, i soccorritori, i netturbini in servizi, chi lì lavora oltre naturalmente coloro che viaggiano su mezzi di trasporto pubblico. Si tratta per cominciare di una sperimentazione. "Sarà applicata per sei mesi – conferma il sindaco -. Durante questo periodo, valuteremo eventuali modifiche e aggiustamenti per ottimizzare la viabilità e la sicurezza. Se non verranno adottati provvedimenti di revoca o modifica, le nuove regole diventeranno definitive al termine del periodo di prova. Come amministrazione ringraziamo i cittadini per la collaborazione e invitiamo tutti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le nuove disposizioni, contribuendo così a una circolazione più ordinata e sicura per tutti".

Daniele De Salvo