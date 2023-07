Sbanda e cade dal motorino: muore a 73 anni

Ancora una tragedia sulle strade del Bresciano. Questa volta la vittima è un ciclomotorista. Si tratta di un uomo di 73 anni che stava viaggiando lungo via dei laghi attorno alle 16.30 di ieri, quando, a un certo punto, ha perso il controllo del mezzo andando a finire in un fossato. Non si può escludere, tra le cause che hanno provocato l’incidente, che il pensionato abbia avuto un malore che gli ha causato un giramento di testa o un altro problema che non gli ha consentito di mantenere il suo percorso. All’improvviso ha sbandato, quasi senza frenare. È stato sbalzato dal motorino ed è finito a terra, riportando gravi lesioni. I passanti hanno chiesto aiuto al numero unico 112, che ha inviato sul luogo due ambulanze, la polizia stradale di Salo e i Vigili del Fuoco. Purtroppo per il 73enne non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo l’urto. Nel Bresciano, con la vittima di ieri sono 32 i morti sulle strade da inizio anno. Due sono i ciclomotoristi, tre i ciclisti, due i pedoni, 13 gli automobilisti e 11 i motociclisti di cui cinque solo nel mese di giugno, che si è chiuso con un bilancio di sette vittime. L’ultima persona deceduta per incidente stradale era stata Tamara Nehrich, 62 anni, di Villanuova sul Clisi.

Mi.Pr.