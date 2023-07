Sarnico, Tar sospende Ordinanza anti-Movida fino al 2024

SARNICO (Bergamo)

Contrordine. La movida notturna di Sarnico torna a vivere. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha infatti stabilito la sospensiva sino al prossimo gennaio 2024 dell’ordinanza del Comune, emessa nell’aprile scorso, che aveva imposto lo stop alla musica alle 24, sia all’esterno che all’interno dei locali, limitando la possibilità di intrattenimento allo scoccare della mezzanotte.

A ricorrere al Tar era stato il titolare di un locale frequentato da giovanissimi, finito nel mirino a causa dei decibel e degli schiamazzi esterni. A Sarnico torna dunque in vigore l’ordinanza messa in soffitta, che consente la possibilità di musica all’esterno di bar, pub e birrerie sino alle 24 e la diffusione anche oltre le 24 all’interno, purché non percepibile all’esterno dei locali. Una bella boccata d’ossigeno per i commercianti, che avevano contestato l’ordinanza anti-movida emessa dal sindaco Giorgio Bertazzoli (foto). "È stato un ricorso alle carte bollate inutile ed evitabile - sottolinea Matteo Cazzato, presidente di Sarnicom, l’associazione dei commercianti che conta 150 iscritti -. Abbiamo più volte invitato l’amministrazione comunale ad usare il buonsenso, nell’interesse generale, dei locali che devono poter lavorare nei mesi estivi, e giustamente dei residenti. Certo è che la linea dura non ha retto e quindi ci riteniamo soddisfatti". "Prendiamo atto della decisione del Tar - la replica del sindaco Giorgio Bertazzoli - in questi mesi sono arrivate in Comune due raccolta firme e petizioni da parte di numerosi cittadini affinchè intervenissimo per affrontare la delicata questione del rumore e del disturbo". Michele Andreucci