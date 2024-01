Sanità e frontalieri. Una petizione per dire no alla nuova tassazione

Non ha fatto in tempo a entrare in vigore e già si chiede di abolirla. Non piace, per usare un eufemismo, la tassa sanitaria imposta ai ‘vecchi’ frontalieri, ovvero la stragrande maggioranza di chi lavora in Svizzera, visto che riforma fiscale in materia è stata conclusa l’estate scorsa.

Il salasso potrà raggiungere anche i 2mila euro, almeno prendendo in considerazione i redditi più alti, e ha indispettito non poco questa categoria di lavoratori - oltre 88mila quelli che lavorano in Canton Ticino la maggior parte dei quali lombardi residenti nelle province di Como, Varese e Sondrio - che a torto o ragione si è sempre ritenuta poco considerata dalla politica. Nell’era social la prima protesta è comparsa online, una raccolta di firme per chiedere l’abolizione della nuova gabella comparsa sul sito change.org e in grado di raggiungere, nell’arco di poche ore, oltre 6mila adesioni. "È una questione di giustizia. La legge sulla tassa per la sanità dei frontalieri è ingiusta e discriminatoria. Si tratta di un prelievo forzato che colpisce solo una parte di cittadini, quelli che vivono e lavorano nelle zone di frontiera - spiegano i promotori - Le zone interessate sono quelle sulla fascia di confine. Svizzera e Italia condividono quasi 800 chilometri di frontiera. I frontalieri pagano già la sanità con le trattenute d’imposta alla fonte e i relativi ristorni che vanno ai Comuni di frontiera. Questa tassa aggiuntiva non fa altro che aggravare ulteriormente il loro carico fiscale senza permettere invece di detrarre dalle imposte le spese mediche che vengono sostenute". Secondo i frontalieri questa nuova tassa non servirà neppure a migliorare la qualità della sanità nell’area di confine, lo scopo per cui è stata introdotta. "L’idea di aumentare gli stipendi ai medici nelle aree confinanti non risolverà il problema della carenza di personale specializzato in queste zone, ma renderà semplicemente più attrattivo il lavoro in queste strutture a discapito delle strutture in paesi distanti dal confine. Chiediamo quindi l’annullamento della legge sulla tassa per la sanità dei frontalieri. Non si può continuare a penalizzare questi cittadini con misure fiscali ingiuste e discriminatorie". Un dibattito destinato a investire anche Regione Lombardia che avrà il compito di stabilire l’entità dell’aliquota che graverà sui lavoratori.