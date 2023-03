"Sale operatorie fuori legge", scontro al Mandic

Sale operatorie fuori legge all’ospedale di Merate. Non verrebbero controllate neppure le scadenze dei farmaci. Lo denunciano gli infermieri del San Leopoldo Mandic in una lettera formale protocollata.

"La Centrale di sterilizzazione è costantemente sprovvista della figura infermieristica prevista per legge – si legge nel documento puntuale firmato da 14 infermieri –. Il 9 febbraio un solo infermiere è stato assegnato alla gestione di entrambe le sale di preparazione risveglio, nonostante ci fossero tre sale attive per un totale di 17 interventi in programma". L’assistenza sarebbe stata garantita solo grazie ad un’ostretrica in formazione e dalla caposala.

"Le scadenze di farmaci e presidi nell’intero blocco operatorio non vengono controllate da dicembre per mancaza di tempo durante il turno – prosegue lo scritto –. Si tratta di un’attività indispensabile per operare in sicurezza".

Gli infermieri lamentano inoltre che ferie e assenze vengono autorizzate o negate all’ultimo e che i turni sono stati modificati senza accordo: "Vi avevamo avvisato che la nostra buona volontà nel supplire alle carenze organizzative e organiche non poteva proseguire a oltranza", è il monito degli infermieri.

La risposta del direttore medico di presidio Valentina Bettamio e della responsabile degli infermieri Katia Rusconi è molto dura: "Soprende quanto affermato in merito alla asserita omissione di attività, quale conseguenza della, presunta, assenza di indicazioni e procedure ad hoc, che sono, invece, esistenti e che il personale è, pertanto, tenuto a conoscere e utilizzare. L’omessa attuazione di attività dovute e essenziali, ove accertata, è fonte di responsabilità disciplinare e, ove foriera di danni all’utenza e conseguenti obblighi risarcitori, può dare luogo alle dovute segnalazioni al giudice contabile".

Oltre a respingere le accuse, il direttore medico di presidio e la responsabile degli infermieri avvertono quindi di possibili procedimenti disciplinari.

In seguito alla replica, molti infernieri di stanza nelle sale operatorie si sono detti pronti alle dimissioni e ad esposti legali.

Daniele De Salvo