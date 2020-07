Lecco, 29 luglio 2020 - I cartelli che annunciano sconti imperdibili si vedono un po’ dovunque ma l’inizio di questi saldi estivi è all’insegna della calma piatta. "È stato un avvio sottotono" , conferma il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, che non usa giri di parole per fare un bilancio all’indomani del primo weekend (lo scorso) di saldi, che dalla Regione hanno deciso di anticipare rispetto alla data del 1° agosto. "Una scelta che ci ha visto contrari perché comunicata con pochissimo preavviso che ha colto impreparati gli stessi operatori del settore".

Una scelta frettolosa che, a dirla tutta, forse da sola indica che aria tira in tutta la Lombardia. "La sensazione è che la Regione abbia voluto anticipare i saldi per tentare di raddrizzare un’annata già ampiamente compromessa dall’emergenza Covid e dalla conseguenze forzata chiusura delle attività durante il lockdown ma hanno sbagliato comunque i tempi e i modi della comunicazione", spiegano da Confcommercio.

«Un po’ di confusione c’è stata - conferma Oscar Riva, titolare del negozio Kammi e presidente di Federmoda Lecco - nella scelta di anticipare la data dei saldi. Personalmente sono stato colto alla sprovvista perché avevo il personale del negozio in ferie in attesa della partenza dei saldi e l’anticipazione ci ha colti un po’ impreparati". Eppure anche di fronte al cambio di programma, i commercianti lecchesi si sono rimboccati le maniche ma chi sperava di invertire l’andazzo si è dovuto ricredere di fronte agli incassi dell’ultimo fine settimana.

«I numeri purtroppo ci dicono che nemmeno i saldi sono riusciti a far ripartire le vendite - spiega ancora Riva -: gli scontrini sono scesi sia in quantità che nel numero complessivo. Cifre? Siamo a una media di sessanta contro i settanta degli anni passati". Non serve essere un economista affermato: le cause di un calo così evidente sono lì da vedere. «È un anno anomalo che ha comportato la chiusura prolungata di parecchie aziende e in molti sono tuttora in cassa integrazione: è normale che ci siano meno soldi in tasca alle famiglie. Lo vediamo chiaramente: si prediligono gli acquisti necessari e non quelli futili". L’altro apporto che manca è quello dei turisti, anche questo connesso all’emergenza Covid. "In questo periodo il 10-15% del mio fatturato in genere è composto da turisti: nelle ultime due settimane nel mio negozio sono entrarte solo due famiglie tedesche. Ma per un bilancio aspettiamo la fine di agosto".