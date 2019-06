Lecco, 29 giugno 2019 - Non solo sassi e mattoni per sabotare gli scambi ferroviari, come successo nei giorni scorsi all’altezza della stazione di Lierna e prima ancora di Mandello del Lario, ma anche grosse pietre direttamente sulle rotaie. La Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, una delle principale infrastrutture di collegamento della Lombardia, su cui quotidianamente viaggiano avanti e indietro oltre 21mila pendolari, sembra essere sotto attacco. Se si tratti dell’azione eversiva pianificata a tavolino di antagonisti o di anarchici, come stanno valutando gli investigatori della Polfer lecchese e del compatimento lombardo, oppure di una serie di episodi isolati da parte di teppisti e vandali non si sa ancora, di certo sembra che quella di mettere a repentaglio l’incolumità dei passeggeri che utilizzano i treni delle 70 corse quotidiane dell’importante linea regionale è più diffusa di quanto sembri.

Episodi analoghi sono stati registrati non solo alle porte di Lecco, ma anche a Tirano, dove qualcuno nei mesi scorsi ha sbarrato i binari con dei macigni. Fortunatamente il macchinista, come negli altri casi, si è accorto in tempo e al momento non si sono mai verificati incidenti. Per chi guida i convogli tra Lecco e la Valtellina sta diventando un incubo. La manomissione degli svii paradossalmente preoccupa meno, ma ciò che spaventa sono soprattutto i sassi collocati di proposito sui funghi dei binari, cioè sulla parte superiore. «In questo caso non esistono meccanismi di controllo né di blocco automatico che ci possono aiutare – spiega uno di loro -. Solo noi macchinisti possiamo accorgercene e vederli, sempre che le condizioni di luce o di buio ce lo permettano oppure del tracciato».