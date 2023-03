Rubati 94 orologi, borse e pure salvadanai con la paghetta dei bimbi: presa la banda in monopattino

Furti in appartamenti, sgominata la banda in monopattino: due arresti

Merate (Lecco), 28 marzo 2023 – Ventidue furti in casa più una tentata rapina in pochi mesi tra le province di Lecco, Monza, Como, Bergamo, Varese e Milano. Tra Rolex, Breitling, altri orologi, gioielli, borse, accessori e vestiti griffati, cellulari ma anche due salvadanai con i risparmi e paghette dei bambini, hanno racimolato un bottino di almeno 100mila euro. A mettere a segno i colpi in serie sono stati due cileni di 23 e 36 anni. Arrivavano in auto, una Fiat Brava intestata a un prestanome, poi perlustravano i quartieri dove entrare in azione in monopattino. Ora sono in carcere. Li hanno arrestati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Merate.

Le indagini

Le indagini sono scattate a ottobre, dopo le prime due razzie messe a segno a Casatenovo. Grazie i video di alcune telecamere in cui sono stati immortalati all'opera e agli occhi elettronici dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a individuare i possibili sospettati. Il resto è stato tutto lavoro alla vecchia maniera: ore ed ore di appostamenti, pedinamenti a distanza, trasferte in mezza Lombardia, fino a localizzare il covo dei due, alla periferia di Milano, in quartieri malfamati dell'hinterland. I militari, oltre ad ammanettarli, hanno recuperato parecchia refurtiva, documenti falsi, un arsenale di arnesi da scasso e pure i loro monopattini.

La mappa dei furti

Sono accusati di furti aggravati in abitazione in concorso e di una tentata rapina impropria, perché, per scappare da un colpo andato male, hanno puntato un cacciavite alla gola di una vittima che li aveva sorpresi all'opera. Hanno colpito a Casatenovo, Usmate, Oggiono, Annone Brianza, Paderno d'Adda, Cassano d'Adda, Olgiate Olona, Nerviano, Lesmo, Arluno, Osio Sotto, Sotto il Monte, Mariano Comense, Castano Primo, Trezzo d'Adda, Ciserano, Verderio e Casorezzo. L'ultimo furto lo hanno compiuto la settimana scorsa, poi sono stati catturati. Si ritiene siano i responsabili di quasi un quarto di tutti gli 83 furti che non avevano ancora un colpevole denunciato quest'anno in provincia di Lecco.

Furti in aumento

“I furti in abitazione rappresentano una criticità rilevante che merita attenzione, perché viola l'intimità dei cittadini, provoca allarme sociale e sconvolge la quotidianità di chi li subisce – commenta il procuratore capo della Procura della Repubblica Ezio Domenico Basso -. In Procura sono stati aperti nel 2021 ben 32 fascicoli per furti in abitazione nei confronti di persone note, 38 nel 2022 e 18 in questi primi tre mesi del 2023, mentre contro ignoti sono stati 282 nel 2021, 311 nel 2022 e 83 nel 2023 fino a ieri. Di questi 83 però ora una ventina diventano contro persone note. I carabinieri di Merate hanno agito in maniera molto veloce, in tempo reale”

Recuperati orologi, borse, cinture, occhiali

“Bisogna esaltare il lavoro svolto dai carabinieri della compagnia di Merate – sono le parole del colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale -. Hanno svolto un lavoro di grande tempestività”. “Abbiamo recuperato 94 orologi, la maggior parte Rolex, poi borse griffate, cinture, occhiali, contanti - spiega il tenente Raffaele La Lovere, comandante della compagnia di Merate -. Abbiamo trovato anche due salvadanai. Prendevano tutto quello che trovavano a portata di mano”. I due cileni sono già stati interrogati. Hanno ammesso di essere effettivamente loro gli autori dei furti contestati. Sono incensurati. Agivano in solitaria tra loro, ma probabilmente sfruttavano una rete di fiancheggiatori.