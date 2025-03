Ruba un tesoro di ferramenta. Preso, è in carcere

Prima una cassettina di attrezzi nascosta sotto la giacca, poi metri e bindelle, quindi altri utensili e strumenti professionali da bricolage e fai da te. Avanti e indietro, dieci volte. Sempre senza pagare, fino ad accumulare e nascondere in un vicino capanno prefabbricato in esposizione un piccolo tesoro di ferramenta, dal valore di centinaia e centinaia di euro. Un trucco consolidato. A rubare parecchia merce dagli scaffali del Bricocenter di Merate è stato l’altro giorno un cittadino marocchino di 35 anni. A un addetto alla sicurezza non è sfuggito quel continuo andirivieni dal negozio e così lo ha seguito fino al nascondiglio, appena svoltato l’angolo. Il vigilantes lo ha subito fermato, il 35enne ha provato a reagire e scappare ma non è andato lontano. Sono arrivati pure i carabinieri della compagnia di Merate, che lo hanno arrestato: furto aggravato, l’accusa. Dopo il processo è in carcere. D.D.S.