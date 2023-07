Ruba la borsa a turisti Inchiodato dal telefonino grazie a una foto

Con precedenti e sorveglianza speciale è finito nei guai per il furto dopo essere stato immortalato dal telefonino. Il 3 luglio, in stazione, aveva approfittato della distrazione di una famiglia di indiani in partenza per Palma di Maiorca. Avevano appoggiato la borsa su una panchina. Mentre marito, moglie e figlie scattavano la foto, il marocchino dietro ha preso la bors. Dentro c’erano gioielli, denaro e i documenti del viaggio. La famiglia avrebbe dovuto prendere un bus per Orio. Invece è andata dritta dai carabinieri. Tornando in stazione il capofamiglia ha rivisto l’uomo che era finito sullo sfondo di un selfie. Ha chiamato la polizia, arrivata in tempo per fermare il marocchino. Una parte dei gioielli è stata recuperata, il denaro no.