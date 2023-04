Ruba due smartphone al Centro “Iperal Fuentes“ Giovane arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiavenna, l’altra mattina, hanno arrestato un 18enne straniero residente in Valtellina colto in flagranza di furto aggravato. Il giovane, all’interno del Centro commerciale Iperal Fuentes di Piantedo, dopo aver tolto le placche antitaccheggio per eludere le barriere di controllo, si è impossessato di due smartphone del valore di circa settecento euro. Il personale addetto alla vigilanza ha allertato i carabinieri di Chiavenna che, giunti in breve sul posto, hanno fermato il giovane recuperando i due telefoni che sono stati subito restituiti al responsabile del punto vendita. L’arrestato, già autore di precedenti analoghi fatti, è in carcere. M.Pu.