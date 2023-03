Rosticceria abusiva sulle rive dell’Adda con il menù sui social

Una rosticceria abusiva in riva al lago di Como. L’hanno scoperta e smantellata al Bione gli agenti della Polizia locale di Lecco. Era lontana dalla strada e da occhi indiscreti. Alcuni stranieri di fuori zona avevano allestito griglie e barbecue per cuocere costine, salamelle e braciole e venderle a connazionali che arrivavano apposta da tutta la provincia di Lecco e anche dalla Bergamasca. La rosticceria improvvisata sponsorizzavano pure il menù alla carta e i prezzi delle ordinazioni sui social, veramente troppo per illudersi di poter continuare a lavorare. E infatti... A farla chiudere ci hanno pensato appunto i poliziotti della Municipale, che hanno smantellato il fast food. D.D.S.