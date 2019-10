Robbiate, 31 ottobre 2019 - Un sedicenne del paese è stato accoltellato ad una gamba da due coetanei. È successo l’altro giorno in centro paese. Il ragazzo, che nonostante l’età ha già alcuni precedenti penali come ha raccontato successivamente lui stesso ai carabinieri, avrebbe discusso con i suoi due aggressori per questioni di denaro: a quanto sembra avrebbe dovuto restituire un prestito, ma all’appuntamento in un parcheggio vicino alla scuola elementare del paese, si è presentato a mani vuote. I tre prima hanno discusso sempre più animatamente, poi i due lo hanno insultato e minacciato, fino a quando uno lo ha bloccato per immobilizzarlo e l’altro ha estratto un coltello a serramanico con cui gli ha sferrato un fendente pugnalandolo alla coscia sinistra.

I due aggressori sono infine scappati insieme in motorino, in una scena in stile Gomorra, mentre l’adolescente ferito e sanguinante non ha potuto altro che allertare i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure in strada, lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. La coltellata non ha lesionato la femorale: i medici hanno così potuto suturare il taglio prima di dimetterlo con una decina di giorni di prognosi. I militari della compagnia di Merate stanno ora verificando quanto ha raccontato il 16enne e cercando di rintracciare gli altri due che lo hanno accoltellato.