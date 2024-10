Robbiate, era il terrore del paese: arrestato il 40enne con l’ascia

Robbiate (Lecco), 12 ottobre 2024 – E' stato arrestato lo straniero di 40 anni che il mese scorso ha seminato il panico a Robbiate. Il 40enne, di origini africane, la sera di venerdì 30 settembre si è aggirato per le vie del centro brandendo un'ascia e una bottiglia di vetro, farneticando minacce e altre frasi sconnesse e costringendo residenti e passanti a scappare e nascondersi per paura di essere assaliti. Poi si è barricato in casa, impegnando i carabinieri ad una lunga trattativa perché si consegnasse e si lasciasse accompagnare in ospedale dai sanitari di Areu. Già nei giorni prima aveva aggredito un vicino, sfondandogli la porta con una gamba del tavolo mentre lui dormiva. Il giorno dopo era però già a piede libero. Contro di lui, anche in seguito, sarebbero state sporte diverse denunce, sia dai condomini della palazzina dove alloggia, sia dai familiari. Sembra inoltre che abbia subaffittato l'appartamento da dove tra l'altro è sotto sfratto. Lo hanno arrestato i carabinieri della stazione di Merate. Nei suo confronti è stato emesso un mandato di cattura. Le accuse avanzate dal magistrato incaricato del caso, che ha chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carecere, sarebbero quelle di stalking e di arma impropria, l'ascia appunto.