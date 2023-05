Rissa tra giovanissimi "La stazione è insicura"

Rissa l’altro pomeriggio in prossimità della stazione, coinvolti alcuni giovanissimi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Luino. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella zona, già interessata da vandalismi segnalati dai cittadini che sollecitano più controlli.

L’altro pomeriggio per motivi da chiarire alcuni ragazzi hanno cominciato a litigare, urla, spintoni e poi sono passati alle mani. In pochi minuti sono arrivati i militari, che hanno placato gli animi. Due ragazzi sono stati identificati, erano già noti alle forze dell’ordine. La rissa ha riportato l’attenzione sulla situazione della stazione, complesso storico da riqualificare, come sollecitano i volontari del Gruppo Lavoro Trasporti Vivibilità che hanno presentato un’analisi dettagliata rilevando che ci sono gruppi di giovani che "senza alcun titolo di viaggio utilizzano la stazione come luogo di ritrovo, di divertimento nel deturpare muri con scritte oscene o rompere vetri di porte e finestre, attraversando i binari del traffico merci o addirittura giocando a pallone sulle traversine. La stazione è insicura".

R.F.