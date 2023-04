Lecco, ancora una rissa in stazione. Zamperini (FdI) invoca l'esercito

Lecco, 2 aprile 2023 - È tornato a invocare l'esercito per presidiare la stazione di Lecco il consigliere regionale Giacomo Zamperini, fino a pochi giorni fa capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Bovara. Zamperini ha affidato ai social due brevi video in cui si vedono dei ragazzi, molto probabilmente profughi, venire alle mani in pieno giorno finché a dividerli non intervengono degli agenti di polizia.

In sottofondo si sentono i commenti in qualche caso divertiti degli studenti che ogni giorno arrivano in città in treno e hanno assistito alla scena, neppure troppo sorprendente per loro. “Si chiede ai taxisti di offrire un miglior servizio soprattutto in orario notturno - la riflessione di Zamperini -. Prima però Comune e istituzioni dovrebbero darsi da fare per ripristinare l'ordine e la sicurezza della stazione. Noi chiediamo da tempo un presidio costante dell'esercito come avviene da tempo e con successo a Como e a Milano. Grazie alle forze dell'ordine che intervengono ogni giorno, ma così non si può andare avanti, occorre tolleranza zero”.

Zamperini nei mesi scorsi, sempre per rendere più sicura la stazione e la vie vicine, aveva proposto di modificare il regolamento di Polizia municipale per consentire agli agenti l'impiego del taser, la pistola a impulsi elettrici, già impiegata in altre città capoluogo.