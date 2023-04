Rifiuti abbandonati Raccolte 48 tonnellate nelle piazzole di sosta

Una montagna di rifiuti rimossi dai cigli delle strade della provincia di Lecco. In tre anni ne sono stati raccolti 48 tonnellate: amianto, ingombranti, veccchi eletrodomestici, pneumatici, veccghi materassi, spazzatura, taniche di oli e carburanti esausti... buttati nelle piazzole di sosta e lungo le principali arterie provinciali trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Per il 2023 sono stati stanziati altri 20mila euro dalla Provincia di Lecco per pagare gli operatori ecologici di Silea, la municipalizzata della raccolta e smaltimento dei rifiuti, per continuare e tenere pulite le provinciali. I soldi finanziano il progetto Road Trash.