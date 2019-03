Paderno d'Adda (Lecco), 29 marzo 2019 - Il ponte San Michele oggi riapre i battenti a pedoni e ciclisti. Dopo sei mesi e mezzo di serrata, l’onore di tagliare il nastro tricolore spetta all’amministratore delegato di Rfi e commissario straordinario all’emergenza Maurizio Gentile accompagnato dall’assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e dai sindaci di Paderno e Calusco Renzo Rotta e Michele Pellegrini.

La cerimonia è in programma tra le 10.30 e le 11.30: tutto è già pronto, manca solo la rimozione delle barriere che ancora sbarrano il passo. Per l’occasione il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli è pronto a staccare un assegno da un milione e mezzo di euro per implementare il servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto i collegamenti tra le stazioni ferroviarie di Paderno e Calusco e l’imbocco del ponte che al momento tuttavia non sono stati ancora organizzati. «In merito allo stanziamento di 1,5 milioni di euro da parte da parte del Ministero per l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico locale alternativo, in grado di alleviare i disagi derivanti dalla chiusura ad auto e treni del ponte sull’Adda si attende che da Regione Lombardia venga trasmetta la documentazione propedeutica alla stipula della convenzione - annuncia l’esponente pentastellato -. Al momento i lavori di ristrutturazione del San Michele risultano in linea con il cronoprogramma come la procedura finalizzata all’istituzione del servizio di trasporto pubblico alternativo è in linea con le tempistiche della riapertura ciclopedonale del ponte».

«Come Regione Lombardia non abbiamo aspettato le tempistiche ministeriali per organizzare i servizi sostitutivi, attivi già nell’immediatezza dell’improvvisa chiusura del ponte San Michele nel settembre 2018 - replica però l’assessore Claudia Terzi -. Siamo inoltre disponibili ad anticipare da subito lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per i bus le navetta tra il ponte e le stazioni ferroviarie. Non si tratterà infatti di fare semplicemente la spola tra il ponte e le stazioni, ma di mettere a disposizione del territorio un’offerta più articolata con diverse fermate nei due paesi rivieraschi. Le navette in questione saranno comunque attivate il prima possibile, alcuni giorni dopo la riapertura del San Michele al transito ciclopedonale».