Residenti raddoppiati in pochi anni

Boom demografico a Cremeno. In un paio di lustri gli abitanti sono quasi raddoppiati: da un migliaio ora sono più 1.600. È un caso più unico che raro in un piccolo borgo di montagna. Non dipende dai nuovi nati, la denatalità attanaglia pure la Valsassina e i morti superano i bebè. Semmai dipende dall’arrivo di nuovi cittadini, ad un ritmo di circa 150 in più all’anno. "Nonostante un costante incremento demografico il paese negli anni si è decisamente impoverito anche in termini di servizi ed infrastrutture sia pubbliche, sia private – lamentano però Matteo Bergamaschi e Paolo Terzaghi, due cittadini, prima ancora che due consiglieri comunali di minoranza -. Ciò vale soprattutto per la frazione di Maggio, a discapito della propria storia che a cavallo degli anni ‘60 la vedeva presentata come una ridente località di villeggiatura dei signori del tempo, tanto da essere soprannominata "la Svizzera della Lombardia". C’erano allevamenti, realtà agricole, si tenevano i pascoli e i boschi puliti, le botteghe non mancavano. Poi è arrivato il boom edilizio degli anni ‘70 e ‘80, la cementificazione, la trasformazione di ville in condomini. "Le case sono invecchiate, necessiterebbero manutenzioni - proseguono i due valligiani -. Le strutture ricettive sono state per la quasi totalità chiuse e convertite anch’esse in palazzi e con l’avvento del pensionamento dei proprietari, i negozi sono chiusi, mentre una delle due ex colonie estive è diventata un centro per migranti". Cosa servirebbe quindi a Cremeno? "Al momento diremmo quasi tutto – rispondono Matteo e Paolo -. Un albergo, negozi, strutture sportive, scuole... sviluppo insomma e investitori". Il rischio altrimenti è che Cremeno diventi un borgo fantasma, nonostante i suoi 1.600 abitanti, oppure il dormitorio di Milano e di Lecco. D.D.S.