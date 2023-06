Rescue del cane su dirupo, intervento dei vigili del fuoco e del Nucleo speleo alpino fluviale

La passeggiata con il padrone, ieri pomeriggio, è terminata sul fondo di un dirupo da dove il cane di grossa taglia non riusciva a risalire. È accaduto in una zona boschiva di Torno, in località Monte Piatto, dove il cane è sfuggito al proprietario scivolando a lato del sentiero. È rimasto sul fondo della scarpata, non ferito ma incapace di risalire lungo il costone impervio. In suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con una squadra di specialisti Saf, il Nucleo speleo alpino fluviale, che hanno raggiunto l’animale calandosi con le imbragature. Ma riportarlo sul sentiero a piedi si è rivelato impossibile e, dopo la foto scattata tutti insieme, hanno dovuto attendere l’elicottero Drago da Malpensa per il recupero.