Reati con il segno meno. La paura resta in casa

Lecchesi più sicuri, ma non in casa propria. Meno reati a Lecco e provincia, però aumentano i furti, soprattutto in abitazione. I reati denunciati nell’ultimo anno sono 9.625: 298 e il 3% in meno rispetto ai 9.923 del 2023. Significa che nel Lecchese vengono mediamente commessi 26 reati al giorno e che almeno un lecchese ogni 35 è vittima di un reato. I furti totali aumentano: da 3.658 a 3.828, 170 e quasi il 5% in più. Aumentano gli scippi, da 37 a 39, aumentano soprattutto i colpi in appartamenti e ville, da 1023 a 1.259. Scendono da 110 a 108 le rapine; calano specialmente le truffe e le frodi informatiche, da 1.831 a 1.559, comunque tante, più di 4 al giorno di media. Flessione pure per i danneggiamenti, da 1.557 a 1.417. E ancora: stabili a 40 le estorsioni; stabili anche 30 le violenze sessuali, commesse nella maggior parte dei casi non da sconosciuti ma da padri, mariti, compagni, fidanzati, familiari, amici, perché l’orco si nasconde quasi sempre in casa; stabili a 110 pure le rapine; un solo sequestro di persona mentre nel 2023 le persone sequestrate, anche per questa fattispecie di reato per lo più nell’ambito di episodi di violenza domestica, erano state 6. A dare i numeri della criminalità in provincia di Lecco è il questore Stefania Marrazzo nel bilancio dell’attività svolta dai suoi agenti in occasione del 173° anniversario della Polizia di Stato. "I reati denunciati sono in calo del 3% e Lecco è al secondo posto della classifica sulla qualità della vita per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza – spiega il questore -. Noi però non ci accontentiamo, continuiamo a fare di più. La sicurezza non è un semplice calcolo matematico". Sono quasi 70mila le persone fermate, controllare e identificate in strada, pari a più di 180 al giorno, 20mila in più rispetto all’anno prima. Quasi 26mila invece i veicoli ispezionati. E poi: 726 denunce a piedi libero, più di 100 in più, e 59 arresti.