Lecco, 12 dicembre 2019 - La retata compiuta dai carabinieri del Nucleo operativo ambientale di Milano, che allo scalo merci della stazione ferroviaria di Lecco ha sequestrato un bastimento carico di quasi mille quintali di rifiuti illegali, è solo l’ultima di una lunga serie di operazioni compiute dagli investigatori delle forze dell’ordine contro i reati ambientali.

Nell’ultimo anno, dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019, i magistrati di 36 procure di tutta Italia hanno condotto più di un centinaio di inchieste per illeciti connessi all’immondizia, corruzione e contro la pubblica amministrazione in materia ambientale, denunciando 597 persone, 395 delle quali sono state sottoposte a misure cautelari, di cui 110 in Lombardia, ed effettuando 143 sequestri.

Una dozzina delle indagini compiute riguardano il territorio lombardo, che è al terzo posto della classifica nazionale della corruzione ambientale, ma prima nella poca individiabile classifica nazionale delciclo illegale dei rifiuti, e che sta diventando una sorta di terra dei fuochi del nord. A lanciare l’allarme sono gli attivisti di Legambiente, con il loro rapporto periodico sulle ecomafie presentato l’altro giorno a Milano.

La provincia di Lecco come quella di Como non sono ovviamente esenti dal fenomeno e dai rischi, anche perché sono di transito verso il confine, proprio come dimostrato dal blitz effettuato dai militari del Noe che hanno fermato il convoglio diretto in Bulgaria. Lo testimoniano anche gli incendi dolosi negli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti: tra il 2014 e il primo semestre del 2017 il 3% dei roghi appiccati di proposito nelle discariche lombarde è stato appiccato nel Lecchese, la stessa percentuale vale per il Comasco. I dati sono scritti nero su bianco nella relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, curata tra gli altri dal senatore calolziese Paolo Arrigoni e dall’onorevole lariana Cristina Braga.

I giudici lecchesi inoltre, dando seguito a quanto scoperto per primi dagli investigatori antimafia nell’ambito dell’inchiesta Infinito, hanno rivelato che tra 2008 e il 2009 i vertici di quella che era la Perego Strade di Cassago Brianza, poi vampirizzata da ‘ndranghetisti che l’hanno condotta al fallimento, hanno intombato rifiuti illeciti nei cantieri cantieri dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia di Como, sotto lo svincolo di Lurago d’Erba e nella massicciata del raddoppio ferroviaria della tratta tra Airuno e Carnate.

«Sempre più spesso la corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione in generale sono il mezzo con cui si apre la strada alle condotte criminali che danneggiano o mettono a rischio l’ambiente per realizzare guadagni illegali – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. La commistione tra criminalità ambientale, imprese spregiudicate, politica e pubblica amministrazione compiacente è un mix devastante che ricorre da sempre e sempre più spesso nelle inchieste del nostro rapporto sulle ecomafia. È auspicabile che anche su questo fronte la classe dirigente lombarda si dimostri all’altezza del suo ruolo, mettendo in campo, a tutti i livelli, gli anticorpi indispensabili a contrastare questo fenomeno». «La Lombardia continua ad essere sotto attacco della criminalità ambientale – aggiunge Sergio Cannavò, responsabile del Centro di Azione giuridica di Legambiente Lombardia –. Sul fronte dei traffici illeciti di rifiuti la regione ha avviato decise azioni coordinate per contrastare e prevenire il fenomeno».