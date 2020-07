Quattro imputati per un presunto abuso edilizio in territorio dei Dorio sono finiti ieri mattina davanti al giudice Nora Lisa Passoni. I fatti risalgono al 2015, quando venne realizzata una strada agrosilvo pastorale per raggiungere baite e terreni in quota, dove secondo l’allora Forestale (oggi carabinieri Forestali) non c’erano tutti i permessi.

Il processo si è aperto con una prima ricostruzione di quanto accaduto e l’avvocato Fabrizio Consoloni, difensore dei quattro imputati, ha annunciato battaglia nella prossima udienza, fissata per il prossimo 9 dicembre.

Saranno presentati tutti i documenti relativi a progetto e permessi: i quattro imputati - già nella fase preliminare dell’indagine - avevano respinto le accuse nei loro confronti.