Rapinato e sequestrato Anche lui fra gli imputati La banda patteggia

Ha un debito di droga, tre uomini gliela fanno pagare sequestrandolo, rapinandolo e picchiandolo. Era successo a metà maggio nel 2021 a un 24enne di Desenzano. Ora i suoi (presunti) sequestratori - due italiani, uno originario della Cina e l’altro del Marocco, mentre un terzo soggetto è della Tunisia - e un pusher sono a giudizio. Con loro c’è pure vittima, la quale singolarmente siede in contemporanea sul banco della parte offesa e quello degli imputati perché accusato di calunnia (nei confronti di colui che spacciava, stando al 24enne coinvolto nel sequestro). Ieri davanti al gup in tre hanno ottenuto il via libera per patteggiare pene dai sei mesi (è il caso dello spacciatore) ai due anni e mezzo.