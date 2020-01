Merate, 31 gennaio 2020 - Chiesti cinque anni di reclusione per Fabio Cauduro per le presunte false sponsorizzazioni nel settore rally. Ieri, al termine della requisitoria, il Pm Paolo Del Grosso ha chiesto anche la confisca di alcuni beni per un valore pari a 845.262 euro. Tra questi anche il castello di Todi sequestrato nel 2015 dalla Guardia di Finanza lecchese al termine dell’operazione in cui era stato contestato all’imprenditore la "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", in base alla legge sui reati tributari.

Secondo l’impianto accusatorio, l’imprenditore avrebbe abbassato fraudolentemente tra il 2008 e il 2011 la base imponibile su operazioni inesistenti "sovraccaricando" servizi realmente effettuati, nel ruolo di amministratore unico delle imprese Poker Project e Cauduro Racing Team, nel frattempo fallite. La sentenza attesa per il 21 maggio prossimo.