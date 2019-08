Lecco, 10 agosto 2019 - «Forse c’è una possibilità». Basta questo a Matteo della Bordella, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo per riaccendere la scintilla, preparare i bagagli, partire per l’Himalaya e rimettere le mani sul progetto “Bhagirathi IV”, la montagna alla quale furono costretti a rinunciare ormai quattro anni fa. Nel 2015 i tre Ragni di Lecco erano saliti molto in alto sulla parete Ovest del massiccio che fa parte di un gruppo di cime che superano i seimila metri. Si tratta di alcune delle più belle “big wall” al mondo, incastonate nella regione delle sorgenti del Gange, il fiume sacro dell’ India.

I tre scalatori però furono costretti a rinunciare dopo tre giorni di arrampicata, quando avevano già superato circa seicento metri di parete e la vetta sembrava a portata di mano. «Negli ultimi duecento metri che portavano verso la cima la roccia era cambiata all’improvviso. Il granito lasciava spazio allo scisto, ed era impossibile proteggersi. Impossibile continuare». Ora invece hanno una nuova idea. Quale? «Cercheremo di uscire più a sinistra in alto sulla parete, prima dello strato di scisto. Durante l’ultimo tentativo arrivammo proprio al centro della parete dove lo spessore di scisto è di circa duecento metri. A sinistra dovrebbe essere più breve con una parte più “appoggiata” e tratti di ghiaccio. Potremmo ripercorrere inizialmente la nostra via oppure». Con quale motivazione riprendete in mano un progetto lasciato ormai quattro anni fa? «Perché – dicono – è una parete molto bella, caratterizzata da un granito quasi bianco su cui arrampicare è qualcosa di speciale. E poi c’è l’aspetto dell’alta quota. La cima della montagna raggiunge i 6.200 metri». Un gruppo di montagne abbastanza celebri, sulle cui pareti sono state aperte vie che rappresentano alcune delle sfide più grandi nella storia dell’alpinismo. La parete Ovest del Bhagirathi IV, difficile e ambita, però è ancora inviolata. È stato tentato più volte da team francesi e inglesi e dai Ragni nel 2015. Rimane ancora un problema alpinistico da risolvere in un territorio maggiormente frequentato dagli alpinisti negli anni Ottanta e Novanta ma dove rimane ancora grande spazio per l’esplorazione.

Il team sarà composto dal presidente dei Ragni Matteo della Bordella, varesino, Luca Schiera di Erba, Matteo De Zaiacomo, valtellinese e Silvano De Zaiacomo, padre di Matteo, che aiuterà il gruppo nella logistica e con il quale poi Luca a Matteo (De Zaiacomo) potrebbero provare a scalare il vicino Shivling, una spettacolare cima 6.543 metri di ghiaccio e roccia. Prima però dovranno acclimatarsi e attendere la fine del monsone.