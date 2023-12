Ragazzino terribile crea il caos: "Tanto non potete toccarmi"

VERDERIO

Ha solo 13 anni e si sente intoccabile, perché, essendo tanto piccolo, non può essere né arrestato, né processato, tanto meno fermato a forza. E a quanti osano sfidarlo risponde con violenza, come è successo ad un assessore, che ha cercato di lapidare a sassate e a cui ha sferrato un pugno e un calcio, minacciandolo espressamente di morte, davanti ai carabinieri e a diversi coetanei terrorizzati. Il ragazzino terribile è appunto un 13enne straniero di Verderio.

Oltre a prendersela con l’assessore all’Istruzione Francesco Falsetto, ha spedito in ospedale diversi compagni di classe, ad uno dei quali ha spaccato un braccio, ha tenuto in ostaggio gli studenti delle medie che con lui utilizzano il servizio di trasporto pubblico, ha manomesso lo scuolabus e ha tirato petardi sul pullman lesionando il timpano all’autista. Alcuni genitori hanno deciso di tenere a casa i propri figli per proteggerli, mentre gli insegnanti non sanno più quali provvedimenti intraprendere per contenerlo. Al momento è stato sospeso e allontanato dalla scuola a cui è iscritto proprio per evitare che in classe e in cortile continui a imperversare e spadroneggiare, se non addirittura a taglieggiare specialmente i bambini più fragili. È stato inoltre bandito dagli autobus. Purtroppo sembra essere impotente anche sua madre, che a volte ne diventa pure complice nel difenderlo, nonostante lui l’abbia picchiata più volte, mentre il padre, che è un pregiudicato e vive altrove, sembra sostenerlo ed essere fiero del "figlio d’arte". Era stato disposto di collocarlo in una comunità per minori, ma non si trova chi sia disponibile ad accoglierlo, perché dove è stato ha innescato incendi, è scappato ed ha bullizzare gli altri.

"La situazione è molto grave – ammette proprio l’assessore Falsetto -. Temiamo che da un momento all’altro possa succedere l’irreparabile. È da parecchio che questa storia prosegue. Purtroppo non sappiamo come intervenire. Tutti coloro a cui chiediamo aiuto sostengono di non potere nulla perché ha solo 13 anni". Lui lo sa.

"Non potete toccarmi, ho 13 anni", replica infatti spavaldo e provocatorio a chiunque provi a bloccarlo.

Daniele De Salvo