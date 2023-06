Ragazzini rapinano 4 coetanei a Brescia: 2 arresti

Ragazzini nuovamente al centro della cronaca negli ultimi giorni, in questo caso per una rapina compiuta in città ai danni di quattro coetanei. I due presunti autori, uno di sedici e l’altro di diciassette anni, entrambi di origine straniera, già conosciuti dalle forze dell’ordine, sono già stati arrestati e ora si trovano in custodia cautelare al Beccaria di Milano. La segnalazione è scattata l’altra notte nel parcheggio di una nota discoteca nella zona sud di Brescia. Stando agli accertamenti della polizia, tra i giovani presenti all’esterno del locale si era generato il caos per colpa di un paio di minorenni che avenano preso di mira quattro ragazzini, tutti tra i quindici e i diciassette anni. I malviventi avrebbero strappato due catenine d’oro e costretto le vittime a consegnare orologi, portafogli e cellulari. Le chiamate al 112 hanno allertato la sala operativa della questura, che ha inviato sul posto due Volanti. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto hanno ascoltato i giovani assiepati fuori dalla discoteca che hanno descritto quanto avevano visto e fornito indicazioni dettagliate sull’abbigliamento indossato dai rapinatori e sulle loro caratteristiche fisiche. I poliziotti a stretto giro sono così riusciti individuare due diciassettenni di origine straniera, che conoscevano perché li avevano già arrestati per episodi analoghi, il cui abbigliamento corrispondeva a quello descritto dalle vittime. A incastrare definitivamente i ragazzi, ancora nei dintorni, il fatto che addosso avessero parte della refurtiva, le collanine d’oro e il denaro. Risultato: entrambi sono stati portati in questura e poi arrestati in flagranza per rapina in concorso. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento nel carcere minorile Beccaria di Milano. B.Ras.