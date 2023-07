Ragazzi-vigile Lodi dal sindaco

Meglio non mettersi a fare i furbi al volante quando si passa per Pescate, a far rispettare le regole non ci sono solo gli agenti della Polizia locale, ma anche i ragazzi che anche se non hanno l’eta per avere la patente conoscono a menadito il Codice della Strada e sono pronti a segnalare chi commette infrazioni. L’esempio lo si è avuto nei giorni scorsi quando un automobilista ha parcheggiato negli stalli della farmacia del paese, e forse per disattenzione o per un problema al freno a mano la sua auto ha iniziato a muoversi in retromarcia attraversando la pista ciclabile e la provinciale fino a schiantarsi contro la pensilina del bus. "Ha recuperato l’auto ed è ripartito facendo finta di nulla - racconta il sindaco Dante de Capitani che ha scritto ai giovani grazie - ma alcuni ragazzi dell’oratorio estivo hanno sentito il botto e sono corsi a denunciarlo al nostro comandante".Ro.Can.