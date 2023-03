Quattro milioni dalla Regione contro il dissesto idrogeologico

Diluvio, ma di euro, per mettere in sicurezza il territorio dai dissesti idrogeologici. Da Regione Lombardia sono stati stanziati altri 83 milioni per 38 interventi in altrettante zone. Una parte degli stanziamenti sono desinati in provincia di Lecco: si tratta di poco meno di 4 milioni, che sono comunque tanti per i paesi dove verranno utilizzati. Un milione 900mila euro sono destinati per Barzio e Introbio per la messa in sicurezza del torrente Acquaduro; 150mila euro a Calolzio per la messa in sicurezza di via Favirano; 800mila a Dervio per la regimazione del torrente Varrone; mezzo milione di euro a Erve per installare barriere paramassi; 450mila euro infine a Esino per diversi interventi di messa in sicurezza. "È un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico", spiega Gianluca Comazzi, assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi.