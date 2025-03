Provinciale 72. Ecco le prime reti

La provinciale della sponda orientale del lago di Como è un poco più sicura. Proseguono infatti i lavori di messa in sicurezza delle parete rocciose lungo la Sp 72. Tra Bellano e Dervio sono state installate altre reti paramassi. L’intervento, finanziato con fondi statali per un importo di 150mila euro, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della Sp 72 in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La strada sarà anche l’unica alternativa diretta percorribile in caso di problemi per incidenti, smottamenti, allagamenti lungo la 36. Proprio come la Statale 36, però anche la Sp 72 è a rischio di dissesto idrogeologico. D.D.S.