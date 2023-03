Profughi ucraini e spese C’è una colletta in Rete

Sono circa mille i profughi ucraini attualmente rifugiati in provincia di Lecco. Un quarto di loro sono ospitati in proprio da lecchesi, che hanno aperto le porte di casa loro per accogliere chi scappa dalla guerra. In cambio non hanno alcun sostegno pubblico. A distanza di un anno dall’inizio della guerra, i profughi accolti nel Lecchese sono 952. Duecentocinquanta profughi ucraini restano ospiti a carico di 85 famiglie lecchesi, che in cambio non ricevono nulla, nemmeno un minimo rimborso spese. Ricevono solo un contributo della Fondazione comunitaria del Lecchese, che tuttavia non basta, perché inflazione e crisi energetica hanno fatto esplodere i costi di vitto, alloggio e bollette. Cinque delle 85 famiglie ucraine si trovano a Paderno d’Adda, a casa di altrettante famiglia padernesi. Proprio per sostenere chi le ospita, il parroco di Paderno don Antonio Carldirola e il sindaco Gianpaolo Torchio hanno lanciato una raccolta fondi online. "La guerra continua, e con essa la necessità di ospitare le cinque famiglie accolte da cittadini padernesi in appartamenti non occupati di loro proprietà senza avere alcun rimborso spese" spiegano. D.D.S.